Екатеринбург, , 12:44 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 16 летальных случаев COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

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Теперь в области подтверждено 1989 случаев смерти от новой коронавирусной инфекции. В России умер уже 71 651 пациент, заболевший COVID-19.

Для сравнения, 27 января 2020 года власти Свердловской области регистрировали 17 смертей от данной инфекции, 26 января — 18.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе зафиксировано 69 399 случаев заражения коронавирусом.