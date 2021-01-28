Рязань, , 12:51 — REGNUM 105 носителей коронавируса выявили в Рязанской области 28 января, что на четыре меньше, чем за предыдущие сутки, сообщили ИА REGNUM в региональной оперативной рабочей группе. В лечебных учреждениях находятся 468 пациентов с COVID-19.

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Темп прироста инфекции за сутки составил 0,5%. Всего в Рязанской области подтверждено 21 тыс. 582 случая заражения коронавирусом. Выздоровели после лечения 19 тыс. 667 человек, в том числе 103 выписаны за сутки. В тяжёлом состоянии в больницах находятся 56 человек, из них 24 подключены к аппаратам искусственной вентиляции лёгких.

По данным федерального оперативного штаба, за сутки зарегистрировано два летальных исхода. Всего в регионе от осложнений на фоне коронавируса скончались 225 человек.