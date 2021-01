Вашингтон, , 12:39 — REGNUM В сети появилась информация о том, какое название в действительности может получить будущая консоль, известная как Nintendo Switch Pro. Об этом 28 января сообщил портал Game Rant.

Бразильский журналист, известный в Twitter как PH Brazil, в одной из своих публикаций, посвящённых вопросу продаж версии Switch Monster Hunter, упомянул название Super Switch. Издание напомнило, что подобное название не первый раз упоминается в сети и предположило, что Nintendo, возможно, хочет сделать отсылку к классической консоли Super Nintendo Entertainment System (SNES).

https://twitter.com/_douglasmaximo/status/1354243830745341952

Стоит отметить, что название Super Switch в октябре 2020 года также упомянул инсайдер Тайлер МакВикер. Тогда он заявил, что продолжение игры The Legend of Zelda: Breath of the Wild может выйти на этой консоли.

https://twitter.com/Tyler_McV/status/1317096095659528192

Читайте ранее в этом сюжете: Nintendo выпустит версию консоли Switch в стилистике игр Monster Hunter