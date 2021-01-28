Москва, , 12:36 — REGNUM Региональные организации Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) получат свыше 18 млрд рублей для привлечения новых специалистов в больницы и поликлиники. Об этом 28 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.

Медработник Дарья Драй © ИА REGNUM

По его словам, свыше 18 млрд рублей из ФОМС будет направлено региональным организациям на привлечение врачей и среднего медперсонала в медицинские учреждения.

«Рассчитываем, что к концу года за счёт этих средств и увеличения фонда оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тыс., а среднего медицинского персонала почти на 26 тыс. человек», — сказал он.

Кроме того, он рассказал о сохранении доплат врачам и фельдшерам, выявляющим на ранней стадии во время профилактических осмотров и диспансеризации онкологические заболевания. Средства на эти цели в размере 1,2 млрд рублей будут распределены между территориальными органами ФОМС.