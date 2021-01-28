Иерусалим, , 12:37 — REGNUM Израиль лидирует в мире по количеству времени, затраченного на локдаун по причине коронавируса, и входит в топ стран по строгости принимаемых карантинных мер. Об этом сообщает Jerusalem Post 28 января.

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Страна набрала 86,28 балла по Индексу сдерживания и здоровья, разработанному Оксфордским проектом Coronavirus Government Response Tracker (OxCGRT), что выше, чем в любой другой стране.

Индекс измеряется на основе закрытия школ, закрытия рабочих мест, отмены публичных мероприятий, ограничений на общественные собрания, закрытия общественного транспорта, требований к пребыванию дома, кампаний общественной информации, ограничений на внутренние перемещения, контроля за международными поездками, политики тестирования, степени отслеживания контактов, требований к ношению защитных покрытий и политики в отношении внедрения вакцин.

Самый высокий возможный балл — 100. Более высокие баллы указывают на более строгие ответы.

Страна со следующим самым высоким баллом по индексу — Кипр с результатом 84,49.