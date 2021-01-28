Красноярск, , 12:34 — REGNUM За сутки в Красноярском крае умерли 27 пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили 28 января в оперштабе края.

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За весь период в регионе скончался 2271 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 28 января в Красноярском крае выявлен 55 501 носитель коронавируса. Выздоровели 51 100 человек.

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