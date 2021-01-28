Москва, , 12:26 — REGNUM В Кремле не обладают информацией о возможности проведения пропрезидентских митингов на выходных в конце января. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мне, честно говоря, ничего об этом не известно, я не располагаю информацией, может кто-то и подавал заявки в каких-то городах, а может, и нет, я просто ничего не знаю на этот счет», — сказал Песков.

Он напомнил, что заявки на проведение подобного рода мероприятий подаются не в администрацию президента РФ, а на рассмотрение городских властей.

Песков также отметил, что многие граждане высказываются в поддержку президента РФ Владимира Путина, но ему ничего не известно о возможности их организации в митинг.