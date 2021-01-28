Махачкала, , 12:24 — REGNUM Власти Дагестана оценили ситуацию с распространением коронавируса в регионе как внушающую оптимизм. При условии, что в течение следующих двух недель такая же тенденция сохранится, в регионе могут быть смягчены некоторые ограничительные меры. Об этом заявил в ходе заседания оперативного штаба врио главы субъекта Сергей Меликов.

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«На следующем заседании оперштаба через две недели, если позитивная тенденция будет сохраняться, то мы будем отказываться от ряда ограничительных мер», — приводит слова Меликова его пресс-служба.

Руководитель республики назвал ситуацию в Дагестане если не переломной, то началом перелома. Он отметил снижение количества заболевших и активность граждан в прививочной кампании. Уже получили прививки более 820 человек. Для вакцинации созданы 54 центра, в том числе мобильные.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане пока сохраняется режим ограничений для лиц в возрасте 65 лет и старше. Срок действия ограничений заканчивается 28 января.