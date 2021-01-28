Москва, , 12:23 — REGNUM Обеспокоенность в связи с несогласованными митингами Кремль высказывал ранее, а уже на самих митингах сотрудники правоохранительных органов выполняют свою работу. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Незаконная акция на Пушкинской площади. 23.01.2021 © ИА REGNUM

«Мы высказывали свою обеспокоенность до того, как произошли эти события. А сейчас правоохранительные органы выполняют свои функции. Были множественные нарушения законов Российской Федерации, и правоохранительные органы работают», — сказал Песков.

Отвечая на вопрос о том, считает ли Кремль действия правоохранителей адекватной реакцией, Песков подчеркнул, что важной является необходимость, от которой отталкиваются сотрудники в вопросе обеспечения правопорядка и законности.