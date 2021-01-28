Петрозаводск, , 12:41 — REGNUM Власти Республики Карелия на фоне стабилизации коронавирусной ситуации смягчили ограничения по противодействию распространению инфекции в регионе. Так, теперь пенсионерам разрешено посещать кафе и рестораны, заниматься спортом, а также вернуться к очному обучению школьникам и студентам. Об этом 28 января сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

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Новое постановление вступило в силу 28 января. С этого момента жителям городов и районных центров Карелии старше 65 лет разрешается посещать объекты общественного питания, фитнес-центры, спортивные клубы, бассейны, физкультурно-оздоровительные комплексы и другие спортивные объекты закрытого типа. Кроме того, они могут посещать предприятия и организации, предоставляющие услуги, в любое удобное для них время.

Вместе с тем сохраняются ограничение по посещению продовольственных магазинов и торговых точек, в которых одновременно представлен ассортимент продовольственных и непродовольственных товаров.

«Совершать покупки в таких магазинах люди старше 65 по-прежнему могут только в будни с 10:00 до 13:00. Обслуживать остальных покупателей в это время запрещено, — уточнил губернатор. — Исключение составляют соцработники, а также граждане с инвалидностью и жители республики, имеющие право на скидки в указанные дни и часы. При этом они должны предъявить удостоверение или справку из Пенсионного фонда».

Кроме того, с 1 февраля к очному обучению возвращаются школьники 5−8-х и 10-х классов, а также студенты средних общеобразовательных учреждений, а ограничения по количеству обучающихся во время практических занятий отменены. Также в штатном режиме разрешается проводить занятия в организациях и учреждениях дополнительного образования при условии соблюдений противоэпидемиологических требований.

«Все прочие меры безопасности остаются обязательными», — указал Артур Парфенчиков.

Снимаются также ограничения по количеству наполняемости читальных и компьютерных залов в библиотеках. Число участников групп в музеях также больше не ограничено, но группы школьников, дошкольников и студентов должны по-прежнему формироваться из обучающихся в одном классе или группе.

«Количество посетителей театрально-концертных мероприятий, а также киносеансов увеличиваем до 50% максимальной вместимости залов. Все прочие требования, в том числе масочный режим, остаются в силе», — пояснил глава республики.

Разрешается также проведение в закрытых помещениях спортивных мероприятий, внесенных в календарный план. При этом количество участников не должно превышать 50 человек.

Помимо этого, кафе, бары, рестораны и другие объекты общественного питания теперь могут работать с 06:00 до 00:00 часов.

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