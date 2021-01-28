Красногорск, , 12:26 — REGNUM В Подмосковье все ограничения будут отменены, когда в регионе начнут выявлять менее 900 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в сутки. Об этом 28 января заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

Андрей Воробьёв Kremlin.ru

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»

Глава региона заявил, что уже сейчас в области сняты практически все ограничения. Оставшаяся часть может быть отменена уже в ближайшее время.

«Что касается ограничений, по сути, они все сняты. Бары, дискотеки — кому-то это важно, но не принципиально в большой массе ограничений, которые люди испытывали. Поэтому не будет этих ограничений, судя по снижающейся динамике. Как только увидим меньше 900 случаев в день — отменим все ограничения», — сказал Воробьев.

Читайте ранее в этом сюжете: Воробьев пообещал достроить ЦКАД к июлю 2025 года