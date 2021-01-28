Вашингтон, , 12:20 — REGNUM Microsoft заявила, что игровой потоковый сервис xCloud не повлияет негативно на индустрию видеоигр для персональных компьютеров и игровых консолей. Об этом 28 января сообщил портал Game Rant.

Своё мнение по этому поводу высказал генеральный директор компании Сатья Наделла. Он дал понять, что Microsoft не планирует в будущем уделять меньше времени играм для консолей и ПК, развивая свою новую службу.

Глава IT-гиганта добавил, что xCloud позволит компании выйти за рамки этих платформ и найти новую аудиторию. Он также отметил, что сегодня проект xCloud всё ещё находится на «ранней стадии» реализации.

Напомним, сервис xCloud начал работу в формате бета-тестирования в ноябре 2019 года. Подписчики Xbox Game Pass получили к нему доступ 15 сентября 2020-го.

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