Челябинск, , 12:20 — REGNUM В Челябинске Следственный комитет начал проверку по факту травмирования рабочего в подземном переходе, где днём 28 января произошли взрыв и пожар. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, мужчина получил ожоги второй степени. Его госпитализировали. Сейчас идёт доследственная проверка. В зависимости от её результатов может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

Как сообщало ИА REGNUM, в подсобном помещении перехода произошёл хлопок газового баллона. Затем начался пожар, который быстро потушили.

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