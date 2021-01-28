Оренбург, 28 января 2021, 12:18 — REGNUM В Оренбургской области задержан грузовик, на котором в Казахстан пытались незаконно вывезти более 10 тонн трансмиссионного масла. Товар арестован, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Самарской таможни.
Камаз с полуприцепом остановлен на стационарном контрольном пункте «Акбулак». По результатам проведенной таможенной экспертизы груз идентифицирован как нефтепродукт, тяжелый дистиллят, смазочное масло. Его стоимость оценивается в 672 тыс. рублей.
На товар, который не был задекларирован, наложен арест. Проводится административное расследование.
Читайте ранее в этом сюжете: Из Казахстана в Оренбуржье пытались незаконно везти крупную партию бензина