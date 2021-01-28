Казань, , 12:32 — REGNUM В Татарии, по информации на 28 января, носителями коронавируса числятся 15 790 человек, за сутки заболевание выявили у 83 жителей. Минувшим днем заразились 84 человека. Всего выздоровели 12 234 пациента, за сутки — 96. С начала наблюдения зарегистрировано 270 летальных исходов от последствий инфицирования SARS-CoV-2. Накануне жертвами коварной болезни стали шесть человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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В стационары за минувший день госпитализировали 26 пациентов, 57 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 60 до 70 лет — 25 человек, от 30 до 50 лет — 23, двое — несовершеннолетние. Среди жителей Казани — 42 инфицированных, семь — проживают в Набережных Челнах, остальные в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, глава ассоциации рестораторов и отельеров Казани и Татарии Ренат Залютдинов скончался от последствий заражения коронавирусом на 69-м году жизни.

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