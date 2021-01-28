Красногорск, , 12:15 — REGNUM Последний участок Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) в Московской области будет сдан в эксплуатацию в июле 2021 года. Об этом 28 января сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, строительство кольцевой магистрали осложнялось необходимостью переноса многочисленных коммунальных сетей. Подготовка территории оказалась более сложной задачей, чем строительство самой дороги. Однако на данный момент работы находятся на завершающей стадии.

«Совместно с федеральным правительством реализуем этот масштабный проект. В июле последние 25 километров будут сданы. Следующая задача — настроить ЦКАД так, чтобы он был без светофоров и с удобными съездами», — сказал Воробьев.

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