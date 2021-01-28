Уфа, 28 января 2021, 12:22 — REGNUM 20 млрд рублей планируют направить на снижении смертности в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе обращения с Посланием региональному госсобранию.
По его словам, жизнь и здоровье людей является самым дорогим для руководства региона. Именно поэтому в республике 2021 год был объявлен Годом здоровья и активного долголетия. При этом задачей руководства республики является значительное снижение смертности.
Хабиров отметил, что в регионе будет возобновлена всеобщая диспансеризация, а также расширены лучший опыт по профилактике и лечению COVID-19.
Глава региона также напомнил, что в республике продолжают возведение хирургического корпуса кардиоцентра, хосписа, будет начато строительство Центра детской онкологии и гематологии.
Он заявил, что в 20 212 году в регионе дадут старт новой программе модернизации первичного звена нашего здравоохранения, особенно это касается села.
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