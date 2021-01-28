Уфа, , 12:22 — REGNUM 20 млрд рублей планируют направить на снижении смертности в Башкирии. Об этом 28 января сообщил глава республики Радий Хабиров в ходе обращения с Посланием региональному госсобранию.

По его словам, жизнь и здоровье людей является самым дорогим для руководства региона. Именно поэтому в республике 2021 год был объявлен Годом здоровья и активного долголетия. При этом задачей руководства республики является значительное снижение смертности.

Хабиров отметил, что в регионе будет возобновлена всеобщая диспансеризация, а также расширены лучший опыт по профилактике и лечению COVID-19.

«Запустим программу реабилитации переболевших, в том числе на базе наших санаториев. Особое внимание уделим укреплению здоровья старшего поколения, созданию благоприятных условий для роста не просто продолжительности жизни, а активной, насыщенной жизни. А это не только медицина, но и оздоровительная физкультура, досуг, творчество, клубная деятельность, туризм, в целом образ жизни», — сообщил он.

Глава региона также напомнил, что в республике продолжают возведение хирургического корпуса кардиоцентра, хосписа, будет начато строительство Центра детской онкологии и гематологии.

Он заявил, что в 20 212 году в регионе дадут старт новой программе модернизации первичного звена нашего здравоохранения, особенно это касается села.

«Направим около 20 млрд рублей на снижение смертности от основных причин, повышение доступности медицинской помощи. Усилим работу по предотвращению гибели людей от пожаров, ДТП и других чрезвычайных случаев», — заявил Хабиров.

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