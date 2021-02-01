Москва, , 00:00 — REGNUM Сегодня, 1 февраля, вводится обязанность социальных сетей блокировать незаконный контент, сообщает ИА REGNUM.

Соцсети обязаны выявлять и блокировать противоправную информацию, например, данные об изготовлении и использовании наркотиков, рекламу казино, детскую порнографию, призывы к самоубийству, информацию, выражающую явное неуважение к обществу, государству, а также содержащую призывы к массовым беспорядкам.

Кроме того, владельцы соцсетей обязаны не допускать распространения материалов, содержащих нецензурную брань.

Соцсети обязаны в течение трех дней уведомлять пользователя социальной сети о принятых мерах по ограничению доступа к его информации. Пользователь может направить жалобу владельцу соцсети на блокировку его поста. В случае несогласия с ответом владельца социальной сети, пользователь вправе обратиться с заявлением в Роскомнадзор.

Законодатели определили само понятие «социальная сеть». Главный признак — доступ к такому сайту в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей интернета, находящихся на территории РФ.

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