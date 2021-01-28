Челябинск, , 12:09 — REGNUM Из зоны горения в подземном переходе на проспекте Ленина в Челябинске сотрудники МЧС эвакуировали два газовых баллона. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления этой структуры.

Пожарные на месте взрыва в подземном переходе Челябинска 74.mchs.gov.ru

Ёмкость каждого из них составляет 50 литров. Что касается последствий произошедшего днём 28 января взрыва, то оказалась повреждена входная пластиковая группа в подсобное помещение. Несущие конструкции подземного перехода не нарушены.

В МЧС добавили, что площадь пожара была два квадратных метра. Горели вещи. Огонь оперативно загасили.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате хлопка газового баллона и последовавшего пожара пострадал рабочий. У него оказалось обожжено примерно 30% тела.

Читайте ранее в этом сюжете: Медики Челябинска оценили состояние пострадавшего при взрыве в переходе

Читайте развитие сюжета: СКР выясняет обстоятельства ЧП в подземном переходе Челябинска