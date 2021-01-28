Пермь, , 12:09 — REGNUM В Пермском крае за сутки подтвержден летальный исход от коронавирусной инфекции у десяти человек. Еще шесть носителей коронавируса умерли по причине сопутствующих заболеваний, сообщает 28 января оперштаб по борьбе с COVID-19.

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С начала пандемии в регионе скончались 2466 носителей коронавируса: 1415 — от коронавирусной инфекции, 1051 человек — от сопутствующих заболеваний.

На сегодняшний день в больницах на лечении находятся 1476 человек, у которых диагностирован COVID-19. К аппаратам ИВЛ подключены 79 пациентов.

Напомним, в Прикамье зарегистрировано около 40 тыс. случаев заражения. Выздоровели 32 208 человек.

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