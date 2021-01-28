Москва, , 12:07 — REGNUM На сегодняшний день более двух миллионов жителей России привились вакциной от COVID-19 «Спутник V». Об этом на онлайн-собрании научного совета РАН «Науки о жизни» на тему: «COVID-19 и онкологические заболевания» заявила старший научный сотрудник лаборатории генной инженерии патогенных микроорганизмов ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи» Минздрава РФ, кандидат биологических наук Дарья Егорова.

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"В настоящее время началась уже массовая гражданская вакцинация вакциной «Спутник V». По нашим данным, привиты уже более 2 миллионов человек вне клинических испытаний», — сказала Егорова.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице вакцинацию от COVID-19 прошли более 320 тысяч человек.