Красноярск, , 12:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Красноярском крае подтверждено 317 случаев заражения коронавирусом, сообщили ИА REGNUM 28 января в оперштабе региона.

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За всё время в Красноярском крае коронавирус выявлен у 55 501 человека. Выздоровели 51 100 человек, в том числе 308 — за сутки.

В регионе проведено 2 242 328 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярском крае 27 января был выявлен 321 носитель коронавируса, выздоровели 287 человек.

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