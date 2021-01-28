Ульяновск, , 12:03 — REGNUM В Ульяновской области сточное число вылечившихся от COVID-19 значительно превысило количество выявленных случаев заражения коронавирусом, составив соответственно 231 и 219. При этом зарегистрированы новые летальные исходы. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась – все новости»

По информации на 28 января, в Ульяновской области всего официально выявлено 43 210 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 219.

Победили болезнь 39 493 пациента, доля выздоровевших составляет 91,4%. Из них за сутки вылечился 231 пациент.

Кроме того, в Ульяновской области умерли ещё десять пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 593 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области в 2020 году из регионального резервного фонда более 1,7 млрд рублей направлено в сферу здравоохранения. Это составляет почти половину резерва. Средства выделялись на борьбу с коронавирусом, в том числе 740 млн рублей направлено на закупку оборудования для диагностики и лечения больных COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области коронавирус заподозрили ещё у 219 жителей