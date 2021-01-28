Элиста, , 12:00 — REGNUM Ещё 76 жителей Республики Калмыкия получили положительный результат теста на коронавирус, сообщает региональный оперштаб 28 января. Это на пять случаев меньше, чем днём ранее.

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 740 пациентов, из них 28 человек находятся в тяжёлом состоянии. К аппаратам искусственной вентиляции лёгких подключены 15 человек. 4 тыс. 208 жителей республики соблюдают режим самоизоляции.

С начала пандемии в Калмыкии установлено 17 тыс. 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 14 тыс. 933 носителя вируса SARS-CoV-2 вылечились.

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