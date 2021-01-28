Кемерово, 28 января 2021, 12:00 — REGNUM В Кемеровской области в пятницу, 29 января, ожидается снег, днём местами сильный, местами метели, ветер северо-западный 8−13, днём порывы до 24 м/с, на дорогах гололедица, снежные заносы. Таков прогноз регионального гидрометцентра, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Сотрудники кузбасского управления МЧС России рекомендовали жителям региона соблюдать необходимые меры предосторожности при ухудшении погодных условий.
«В метель, при снежных заносах и гололедице, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, учитывайте снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда. Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде», — подчеркнули в ведомстве.
При усилении ветра, находясь на улице, соблюдайте необходимые меры личной безопасности.