Челябинск, , 12:00 — REGNUM Пострадавший при взрыве и пожаре в поземном переходе в центре Челябинска мужчина получил ожоги 30% тела. Об этом сообщили журналистам в мэрии города.

Бригада скорой помощи госпитализировала его в ожоговый центр. Теперь мужчине помогают медики.

Как сообщало ИА REGNUM, газовый баллон разорвался в подсобном помещении подземного перехода на проспекте Ленина днём 28 января. Один человек получил ожоги.

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