Салехард, , 11:59 — REGNUM На Ямале за сутки подтверждён 71 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает региональный оперативный штаб.

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Днём ранее в регионе зафиксировали суточный прирост заражений в 72 случаев.

Основные очаги заражения на 28 января в ЯНАО: Салехард и Надымский район — по 13 случаев; Ноябрьск — 11; Новый Уренгой — 7.

Всего с начала пандемии на Ямале выявлено на 28 января 35 425 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 31 072 человека, 375 пациентов с COVID-19 (на два человека более, чем днём ранее).