Москва, , 11:57 — REGNUM Новая акция протеста в Москве, к участию в которой призывают в социальных сетях, является незаконной, сообщили 28 января в пресс-службе столичной прокуратуры.

«Шести лицам, призывающим к участию 31 января 2021 года в несогласованном публичном мероприятии на Лубянской и Старой площадях в Москве, вынесены предостережения о недопустимости противоправных действий», — говорится в информации прокуратуры.

В надзорном ведомстве сообщили, что внесли предостережения руководителям пяти интернет-компаний, и напомнили, что участие в незаконной акции ведёт к последствиям, установленным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в Псковской области задержали уроженца Чечни, подравшегося на митинге 23 января с сотрудниками Росгвардии. Он направлялся в сторону границы с Латвией. У мужчины при себе была карта и два компаса.