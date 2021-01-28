Чебоксары, , 11:56 — REGNUM В Чувашии выявлено ещё 96 носителей коронавируса и зарегистрированы очередные летальные исходы от COVID-19. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 28 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 19 198 случаев заражения SARS-CoV-2, в том числе за последние сутки — 96.

Отметим, что последние три дня суточное число выявляемых случаев заражения коронавируса не превышает 100. Напомним, что свыше 100 случаев в Чувашии начали регистрировать ежесуточно с 14 января.

Вылечились от COVID-19 в республике 17 302 человека, в том числе за последние сутки — 89. Доля выздоровевших составляет 90,12%. В настоящее время насчитывается 1054 активно больных COVID-19.

Кроме того, в Чувашии умерли ещё 12 пациентов с коронавирусом. Всего с начала пандемии от COVID-19 скончались 842 человека.

Отметим, что в Чувашии на оснащение сосудистых отделений будет направлено 652 млн рублей. Оборудование будет поставлено в учреждения здравоохранения в Канаше, Алатыре, Шумерле, Новочебоксарске и Чебоксарах. В 2021 году будет приобретен ангиографический комплекс для республиканского кардиологического диспансера.

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