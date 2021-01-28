Джакарта, , 11:56 — REGNUM Индонезия заняла 102 место в индексе восприятия коррупции за 2020 год по версии международной неправительственной организации Transparency International, сообщает Kompas.

Индонезия набрала 37 баллов по шкале от 0 до 100, где 0 — максимальный уровень восприятия коррупции, а 100 — минимальный.

В 2020 году страна набрала 37 баллов и заняла 102-е место из 180 стран, а в 2019 году Индонезия набрала 40 баллов и заняла 85-е место. Индонезия опустилась на 17 ступеней.

Индонезия и Гамбия разделили одно место.

По сравнению со странами Юго-Восточной Азии, Индонезия занимает пятое место после Сингапура (85 баллов), Брунея (60 баллов), Малайзии (51 балл) и Восточного Тимора (40 баллов).

Таким образом, политическая коррупция всё ещё глубоко укоренилась в политической системе Индонезии.

Напомним, рейтинг восприятия коррупции возглавили Дания и Новая Зеландия с показателем 87 баллов.

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