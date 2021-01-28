Берлин, , 11:57 — REGNUM За минувшие сутки на территории Германии было выявлено свыше 17,5 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 28 января сообщает институт Роберта Коха, входящий в структуру немецкого минздрава.

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По данным института, в результате этого общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 2 178 828.

Также сообщается, что за это же время в Германии от COVID-19 скончались 900 пациентов и теперь суммарное количество летальных исходов возросло до 54 913.

При этом уточняется, что на данный момент в стране свыше 1,9 млн человек вылечились от нового заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, днем ранее в Германии за сутки было выявлено 13 202 новых заразившихся коронавирусной инфекцией