Уфа, 28 января 2021, 11:56 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров извинился перед жителями региона за неудобства, связанные с реконструкцией путепровода в Уфе. Об этом он сообщил 28 января при обращении с Посланием республиканскому госсобранию.
Он сообщил, что правительство региона понимало, что реконструкция путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди вызовет напряжение: при этом других вариантов не было, подчеркнул он.
В связи с этим глава республики поставил задачу перед республиканским правительством закончить реконструкцию путепровода к 1 сентября 2020 года.
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