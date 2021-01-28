Уфа, , 11:56 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров извинился перед жителями региона за неудобства, связанные с реконструкцией путепровода в Уфе. Об этом он сообщил 28 января при обращении с Посланием республиканскому госсобранию.

Он сообщил, что правительство региона понимало, что реконструкция путепровода на пересечении проспекта Салавата Юлаева и улицы Заки Валиди вызовет напряжение: при этом других вариантов не было, подчеркнул он.

«Это обязательно нужно было сделать, увязав со строительством новой вставки между мостами через реку Белую. Зато, когда в сжатые сроки мы завершим все работы, ситуация на въезде в столицу значительно улучшится», — сообщил Хабиров.

В связи с этим глава республики поставил задачу перед республиканским правительством закончить реконструкцию путепровода к 1 сентября 2020 года.

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