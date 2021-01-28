Ростов-на-Дону, 28 января 2021, 11:50 — REGNUM В Ростовской области постепенно освобождаются инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Это следует из информации, предоставленной региональным оперштабом 28 января.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: массовая вакцинация началась — все новости»
В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 2 тыс. 419 пациентов. 37 человек находятся на инвазивной вентиляции лёгких, 180 человек — на неинвазивной.
Напомним, что в начале января 2021 года в Ростовской области на лечении в стационарах находились более 3 тыс. ковид-пациентов. Состояние 300 человек врачи оценивали как тяжёлое.
Читайте ранее в этом сюжете: В Ростовской области снизилась нагрузка на ковидные госпитали
Читайте развитие сюжета: Открытие моногоспиталя в Ростовской области оценили в 52 млн рублей