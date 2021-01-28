Ростов-на-Дону, , 11:50 — REGNUM В Ростовской области постепенно освобождаются инфекционные койки для лечения пациентов с коронавирусом. Это следует из информации, предоставленной региональным оперштабом 28 января.

Больничная палата (с) Министерство здравоохранения Ростовской области

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В настоящее время лечение в ковидных госпиталях получают 2 тыс. 419 пациентов. 37 человек находятся на инвазивной вентиляции лёгких, 180 человек — на неинвазивной.

Напомним, что в начале января 2021 года в Ростовской области на лечении в стационарах находились более 3 тыс. ковид-пациентов. Состояние 300 человек врачи оценивали как тяжёлое.

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