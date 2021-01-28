Сакраменто, США, , 11:54 — REGNUM Обвинения в изготовлении самодельных бомб и планировании «начать войну» против демократов и других людей для того, чтобы у власти остался бывший президент США Дональд Трамп, предъявили жителю штата Калифорния федеральные прокуроры. Об этом 28 января сообщает газета The Washington Post.

Уточняется, что 44-летний Иэн Бенджамин Роджерс был задержан в январе после проведенных у него дома и на месте работы обысков, при которых нашли 49 единиц огнестрельного оружия и пять трубчатых бомб.

При этом сам житель Калифорнии, являющийся владельцем автомастерской, которая специализируется на автомобилях из Британии, заявил следователям, что найденные бомбы были сделаны для развлечения.

В то же время, представители власти обнаружили в его телефоне сообщения, из которых следовало, что Роджерс собирался «атаковать демократов» и связанные с ними места, чтобы добиться того, чтобы Трамп остался у власти.

Также известно, что мужчина уже был арестован на момент возбуждения федерального дела по обвинению в незаконном хранении незарегистрированных взрывных устройств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что после произошедших 6 января на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой.