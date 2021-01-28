Саратов, , 11:50 — REGNUM В Саратове в предстоящую субботу, 30 января, пройдут сельскохозяйственные ярмарки «выходного дня» на рынках в поселке Юбилейный, на площадке «ТК на Топольчанской», на двух торговых точках в Заводском районе: на пересечении улиц Томская и Пензенская, на рынке «Комсомольский» и в поселке Елшанка. Об этом информирует пресс-служба минсельхоза области.

Сельхозтоваропроизводители реализуют мясо, молочные продукты, овощи, рыбу, яйцо, колбасы, мясные полуфабрикаты и другие продукты питания. Ярмарки будут работать с 8:00 до 16:00 (местное время).

ИА REGNUM ранее сообщало, законопроект о бесплатных местах на ярмарках для владельцев личных подсобных хозяйств разработали депутаты Госдумы о ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым. В случае принятие закона власти регионов должны будут способствовать развитию торговой деятельности и поддерживать граждан, ведущих личное подсобное хозяйство или занимающихся садоводством, огородничеством, животноводством, членов крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов путем организации и проведения ярмарок.

Читайте также: Законопроект о бесплатных ярмарках для фермеров разработали в Госдуме