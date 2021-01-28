Лос-Анджелес, США, , 11:49 — REGNUM Майкл Б. Джордан готов вернуться к роли Эрик Киллмонгера (Н'Джадаки) в сиквеле «Чёрной Пантеры». Интервью с ним было опубликовано 27 января на сайте журнала People.

«Это то, что очень, очень близко и дорого моему сердцу по множеству очевидных причин», — сказал Джордан, добавив, что 2020-й год был для него действительно тяжёлым, поскольку он потерял близкого человека. Он отметил, что ему нравилось играть этого персонажа и работать с режиссёром Райаном Куглером.

Ранее студия Marvel дала понять, что не будет воссоздавать в фильме «Чёрная Пантера 2» образ покойного Чедвика Боузмана при помощи компьютерных технологий. Актёр неожиданно ушёл из жизни 28 августа 2020 года, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

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