Черкесск, , 11:48 — REGNUM В Карачаево-Черкесии прошли лечение в госпиталях с сентября 2020 года по настоящее время 8110 человек, заразившиеся коронавирусом. Наибольшая нагрузка легла на плечи первого госпиталя, созданного на базе горбольницы в Черкесске, сообщили 28 января в пресс-службе оперативного штаба.

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"В ковидных госпиталях Карачаево-Черкесии успешно прошли лечение и были выписаны 8110 человек. Больше всего больных коронавирусной инфекцией принял самый крупный ковид-госпиталь на базе Черкесской городской больницы, который не прекращал свою деятельность и во время летнего «затишья». С 1 сентября здесь прошли лечение 2684 пациентов», — говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Вторым по числу пациентов, вылечившихся при помощи медиков в стационарах, стал госпиталь на базе Усть-Джегутинской центральной районной больницы. Здесь поправили здоровье 1484 пациента.

Также большая часть излечившихся получила лечение на базе противотуберкулёзного диспансера — 1381 человек. Специалисты госпиталя «Северный» в Черкесске помогли вылечиться 966 пациентам. В Хабезской ЦРБ излечили 891 пациента, в инфекционном отделении на базе Правокубанской участковой больницы — 274 человека.

В настоящее время в Карачаево-Черкесии в шести госпиталях помогают пациентам с коронавирусом 1178 медработников. По данным федерального штаба на 28 января, в регионе число заразившихся коронавирусом достигло 17 366 человек. Выздоровели из них 15 648 человек.