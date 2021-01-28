Новосибирск, , 11:45 — REGNUM Прокуратура Новосибирской области предупредила новосибирцев о том, что призывы к участию в незаконных массовых акциях и участие в них могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Предостережения сделаны из-за появления в социальных сетях призывов к участию в массовых протестах, сообщили ИА REGNUM в ведомстве.

«В связи с распространением в социальных сетях призывов к участию 31 января текущего года в городе Новосибирске в массовых мероприятиях, организуемых с грубым нарушением закона, органами прокуратуры принимаются меры по предостережению лиц, призывающих к незаконным действиям, — уточнили в прокуратуре. — Призывы к участию в незаконных массовых акциях и участие в них образуют состав административного правонарушения и могут повлечь наказание вплоть до административного ареста. Провокации и попытки насильственных действий в ходе публичных мероприятий, а также призывы к ним могут быть квалифицированы по статье 212 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Отмечается также, что лица, призывающие к участию в незаконных массовых акциях, могут быть привлечены к уголовной ответственности.