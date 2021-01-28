Москва, , 11:44 — REGNUM Лица, вовлекающие несовершеннолетних в несанкционированные митинги, должны быть наказаны по всей строгости закона. Об этом ИА REGNUM заявил президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев.

«Задача правоохранительных органов — в том, чтобы закон был соблюдён, и те, кто это делает [вовлекает несовершеннолетних лиц в участие в несогласованных акциях протеста], должны быть наказаны по всей строгости закона, вне зависимости от пола, возраста и взглядов», — сказал Гусев.

По его словам, необходимо бороться с вовлечением несовершеннолетних в подобные мероприятия: «Если мы понимаем, что такими атаками наши дети могут быть использованы, то, конечно, с этим надо бороться. Пусть Госдума РФ реагирует, принимает законы, чтобы впредь тот, кто захочет это сделать, получил наказание».