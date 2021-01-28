Москва, 28 января 2021, 11:41 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 2897 носителей коронавируса, сообщает 28 января оперативный штаб столицы.
За сутки выздоровели 6142 человека, госпитализировано 1063 человека, зафиксировано 62 смертельных исхода. Среди регионов России столица остаётся на первом месте по числу новых случаев заражения.
Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки на территории РФ исследования подтвердили 19 138 случаев заражения коронавирусом.
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