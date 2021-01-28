Москва, , 11:41 — REGNUM Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил соболезнования в связи со смертью бывшего вице-премьера РФ Сергея Приходько. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 1».

Дмитрий Песков Дарья Антонова (c) ИА REGNUM

«Я 20 лет с ним фактически работал, и всю свою взрослую жизнь он меня чему-то учил. И на его примере очень многому учились», — сказал Песков.

Он назвал Приходько человеком, который «жил вместе со страной и очень многое оставил».

Похороны Сергея Приходько состоятся 28 января на Троекуровском кладбище.

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