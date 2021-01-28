Кейптаун, , 11:42 — REGNUM Министры здравоохранения и финансов стран Африки встретятся с главой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чтобы обсудить справедливое распределение вакцин от COVID-19. Об этом сообщает BBC Swahili.

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«Я скажу им, что мы делаем все возможное, чтобы ускорить внедрение вакцин в Африке. Чтобы спасти жизни людей и вернуть их экономику в нужное русло. Остальной мир должен сыграть свою роль», — заявил журналистам глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в преддверии виртуальной встречи в среду, 27 января.

Заявление было сделано на следующий день после того, как президент ЮАР Сирил Рамафоса, который также является председателем Африканского союза, обратился к богатым странам с просьбой поделиться своими избыточными дозами вакцин с более бедными странами.

Богатые страны закупили почти 800 миллионов доз вакцин от COVID-19, чтобы вакцинировать все свое население, прежде чем бедные страны смогли это сделать, сказал Сет Беркли, генеральный директор Международного альянса вакцин и иммунизации (GAVI).

«У них также есть еще 1,4 миллиардов доз различных вариантов вакцин. Но для того, чтобы бедные страны начали вакцинировать свое население против COVID-19, мы рассматриваем возможность обращения к богатым и попросим их пожертвовать избыточные вакцины бедным странам», — сказал Беркли на виртуальной конференции, организованной Всемирным экономическим форумом.

«Если это не сработает, мы скажем им, что готовы купить у них излишки», — добавил он.

Напомним, что более чем в 45 странах мира уже началась вакцинация от COVID-19. В Африке только в Египте, Марокко, Гвинее, на Маврикии и Сейшельских островах начали вакцинировать медицинских работников и тех, кто находится в уязвимом положении. Эти пять стран используют вакцины, которые были пожертвованы им другими странами.

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