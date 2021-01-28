Санкт-Петербург, , 11:46 — REGNUM В Ленинградской области с начала пандемии коронавируса подтверждено 407 летальных исходов от COVID-19, среди умерших — 17 медицинских работников. Об этом 28 января во время заседания правительства Ленобласти сообщила главный санитарный врач региона, глава управления Роспотребнадзора по Ленинградской области Ольга Историк, передает корреспондент ИА REGNUM.

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По ее словам, ситуация с коронавирусом в регионе стабильная. Показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в России составляет на данный момент 13,02, в Ленинградской области — 12,23.

«Это достаточно большой показатель, мы пока находимся в рисковой зоне, но мы это пониманием и можем управлять. Наша доля случаев от общей заболеваемости по России чуть больше единицы — 1,17. Для января это достаточно стабильная цифра», — пояснила Историк.

При этом она отметила, что в последнее время чаще стали заражаться дети. Также несколько увеличилась заболеваемость среди рабочих, но снизилась среди медицинских работников.

«Очень волнует группа «пенсионеры». Если в прошлом году мы держали до 25% (доля пенсионеров в общем числе заболевших, — прим. ред.), то сейчас 30% пенсионеров обращаются за медпомощью. Мы это связываем с последствием январских праздников», — пояснила Ольга Историк.

Что касается летальности ковида, то на конец января этот показатель в регионе составляет 1,35%, количество умерших — 407 человек, в том числе 17 медицинских работников.

Отметим, по данным федерального оперативного штаба, в Ленобласти за последние сутки было зарегистрировано девять летальных сходов от COVID-19. Пока в федеральной статистике для региона значится 395 смертей. Вместе с тем, за последние сутки в регионе было выявлено 224 новых носителя и выписано по выздоровлению 236 жителей.

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