Вашингтон, , 11:38 — REGNUM После произошедших 6 января на территории Капитолия беспорядков двое полицейских покончили с собой. Об этом 28 января сообщает газета The Washington Post со ссылкой на главу полиции столицы США Роберта Конти.

При это ранее в полиции сообщили изданию, что с жизнью 9 января свел счеты 51-летний полицейский из США Ховард Либенгуд, являвшийся свидетелем беспорядков в Вашингтоне.

При этом глава столичной американской полиции подтвердил данную информацию 26 января перед началом закрытого заседания комитета по ассигнованиям сената страны.

Также Конти сообщил WP, что вторым покончившим с собой стал полицейский Джеффри Смит, который сделал это 15 января и до того 12 лет проработал в патрульной службе.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января стало известно, что обвинения в краже документации со стола лидера республиканцев в Сенате США Митча Макконнелла предъявлены жителю американского штата Калифорния Томми Фредерику Аллану.