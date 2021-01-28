Ростов-на-Дону, , 11:33 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки выявили 375 носителей коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 28 января. Для сравнения: днём ранее положительный результат теста на коронавирус получили 379 человек.

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Новые случаи заражения инфекцией установлены в 50 городах и районах Ростовской области. Наибольший прирост зафиксирован в Ростове-на-Дону (142), Батайске (12), Новошахтинске и Таганроге (по 11). 28% от общего числа новых заболевших COVID-19 — жители региона старше 66 лет, 5,3% — дети.

За весь период пандемии в Ростовской области подтверждено 62 тыс. 568 случаев заражения коронавирусом.

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