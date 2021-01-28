Душанбе, , 11:31 — REGNUM Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил агентству гражданской авиации республики запустить в 2021 году новые маршруты. Об этом он заявил 28 января на расширенном заседании правительства.

Таджикистанский лидер обратился к генеральным директорам международных аэропортов Душанбе и Ходжента Исматулло Абдуллозоде и Курбону Алимардону. Рахмон поручил улучшить качество услуг по приему и перевозке пассажиров.

Ранее Эмомали Рахмон, выступая с ежегодным посланием парламенту, сказал, что республика планирует возобновить международное авиасообщение. Глава государства также сказал, что Таджикистан полностью победил коронавирус.

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