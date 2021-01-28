Москва, , 11:33 — REGNUM На данный момент в Москве ежедневно госпитализируют порядка тысячи пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом 28 января заявила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова в эфире телеканала «Россия 24».

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Вице-мэр отметила, что ситуация с заболеваемостью в Москве стабилизировалась — она не растет даже по прошествии двух недель с момента окончания новогодних праздников.

«В день фиксируем от двух до трех тысяч заболевших, хотя в декабре эта цифра на пике доходила до восьми тысяч. И примерно около тысячи госпитализируем в день. В ноябре и декабре у нас суточная госпитализация доходила до двух тысяч», — сказала Ракова.