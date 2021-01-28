Москва, , 11:25 — REGNUM Приходилось увольнять сотрудников за игровую зависимость и увлечение азартными играми 7% руководителям российских компаний, приводит данные исследования рекрутинговое агентство Superjob.ru.

Больше всего увольнений за нарушение корпоративных правил из-за увлечения азартными играми и тотализаторами, происходит в IT-компаниях (17%),

Число увольнений игроманов в малом бизнесе, больше, чем в средних и крупных компаниях (9%). В банковских и финансовых организациях — 8%.

Опрос проведён 12—20 января 2021 года. Опрошены 1000 менеджеры по персоналу в 111 населенных пунктах во всех округах РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2020 года Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон о едином регуляторе азартных игр.

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