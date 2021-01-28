Абакан, , 11:24 — REGNUM В Хакасии прогнозируют непогоду: метели и усиление ветра. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, ссылаясь на информацию Хакасского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, 29 января в Хакасии ожидаются местами очень сильный снег, метели, очень сильный западный ветер 15−20 м/с. Местами порывы ветра будут достигать 25 м/с, в горах — до 30 м/с.

Жителей региона призывают соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели предупредили жителей Ростова-на-Дону об ухудшении погодных условий.

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