Тюмень, , 11:23 — REGNUM Вступивший в силу 28 января запрет на рекламу кальянов и наименование «кальянная» окажется вне закона, что несомненно, усложнит работу специализированных заведений. Об этом ИА REGNUM заявила уполномоченный по правам предпринимателей в Тюменской области, член генерального совета «Партии Роста» Лариса Невидайло.

По её словам, большинство заведений общественного питания ещё ранее отказались от услуги курения кальянов в принципе и потеряли из-за этого весьма ощутимую долю гостей и выручки. «Некоторые потратили немало средств на переоборудование помещений под новые требования и отказались от предоставления услуг общественного питания, не предлагают блюда и напитки. Однако до сих пор в адрес многих заведений поступают запросы от гостей и даже негативная обратная связь», — пояснила эксперт.

По её мнению, меры должны быть менее радикальными. «Необходимо чтобы комфортно было всем гостям заведения без исключения. Жесткие меры, которые на сегодняшний день приняты несут под собой и серьезные санкции (штрафы), которые в кризисный период может только усугубить положение предприятий», — добавила она.

Напомним, что с 2020 года в специальных местах, где предлагаются кальяны, нельзя оказывать услуги общественного питания. С 28 января вступает в силу административная ответственность за несоблюдение уже принятых ранее требований, а также запрет на рекламу и дистанционную продажу кальянов.

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